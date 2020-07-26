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Dünya, Koronavirüs

Romanya Türkiye'yi Kovid-19 ile ilgili riskli ülkeler listesinden çıkardı

Romanya, Kovid-19 tedbirleri kapsamında her hafta güncellediği riskli ülkeler listesinden Türkiye'yi çıkardı.

Serkan Eruysal   | 26.07.2020
Romanya Türkiye'yi Kovid-19 ile ilgili riskli ülkeler listesinden çıkardı

Bükreş


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Romanya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında her hafta güncellediği riskli ülkeler listesinden Türkiye'yi çıkardı.

Romanya Sağlık Bakanlığı Ulusal Hastalık Gözetim ve Kontrol Merkezinin internet sitesinde yayımlanan "epidemiyolojik olarak yüksek riskli ülkeler listesi"nden Türkiye çıkarıldı.

27 Temmuz'dan itibaren uygulanacak yeni listeye göre, Türkiye'den gelen kişilere ülkeye girişte 14 gün karantina uygulanmayacak.

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