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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Romanya, topraklarında bir kez daha Rusya'ya ait olduğu sanılan İHA parçalarına rastlandığını açıkladı

Romanya, topraklarında Rusya'nın Ukrayna'ya ait limanlara yönelik saldırılarında kullandığı insansız hava aracına (İHA) ait olduğundan şüphelenilen parçalar bulunduğunu duyurdu.

Burak Dağ  | 12.10.2023 - Güncelleme : 12.10.2023
Romanya, topraklarında bir kez daha Rusya'ya ait olduğu sanılan İHA parçalarına rastlandığını açıkladı Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

Ankara

Romanya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Tuna Nehri üzerindeki İzmail Limanı'nın karşısındaki Romanya'nın Plauru köyünün 3 kilometre batısında İHA çarpması sonucu oluşmuş çukur bulduklarını bildirdi.

Bakanlık, söz konusu çukurun, Ukrayna'nın Tuna Nehri üzerindeki limanlarına doğru ilerleyen bir dizi İHA görülmesinden sonra tespit edildiğini, İHA'nın ne zaman ve nereden fırlatıldığına ilişkin henüz bir netlik olmadığını açıkladı.

Romanya Dışişleri Bakanı Luminita Odobescu, X hesabındaki paylaşımında, "Rusya'nın, Ukrayna'nın sivil altyapısına yönelik çirkin saldırıları Romanya topraklarında bir kez daha ciddi sonuçlar doğurdu." ifadesine yer verdi.

Odobescu, "Rusya'yı bu savaş suçlarını durdurmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Rumen yetkililer, geçen haftalarda da Romanya topraklarında İHA parçaları bulunduğunu doğrulamış ve parçaların Rus ordusunun kullandığı İHA'lara benzediğini belirtmişti.

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Werner Iohannis, İHA parçalarının bulunmasını, "NATO müttefiki Romanya'nın egemen hava sahasının kesinlikle kabul edilemez bir ihlali ve bölgedeki Rumen vatandaşlarının güvenliğine yönelik gerçek riskler" olarak nitelendirmişti.

NATO, Romanya semalarını izleyen uçak sayısını arttırmıştı

Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar, 6 Eylül'de, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmak için kullandığı İHA'ya ait olduğundan şüphelendikleri parçaları, NATO üyesi ülkesinin topraklarında bulduklarını bildirmişti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de yaptığı açıklamada, İHA parçalarına ilişkin bulguların ardından NATO'nun Romanya semalarını izleyen uçak sayısını artırdığını ancak NATO üyesine yönelik "kasıtlı bir saldırı" yapıldığına dair hiçbir kanıt bulunmadığını söylemişti.

Ukrayna savaşının başından bu yana NATO topraklarında gerçekleşen tek olay, bugüne kadar Polonya'da olmuştu. Geçen yıl Polonya topraklarına bir füze düşmüş ve 2 kişi yaşamını kaybetmişti.

Polonyalı yetkililer, olayın kasıtlı olmadığını ve füzenin Ukrayna'nın hava savunma sistemine ait olabileceğini açıklamıştı.

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