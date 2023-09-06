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Dünya

Romanya: Topraklarımızda Rusya'nın Ukrayna saldırısı için kullandığı İHA'nın parçaları bulundu

Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmak için kullandığı insansız hava aracına (İHA) ait olduğundan şüphelendikleri parçaları, NATO üyesi ülkesinin topraklarında bulduklarını bildirdi.

Dildar Baykan Atalay  | 06.09.2023 - Güncelleme : 06.09.2023
Romanya: Topraklarımızda Rusya'nın Ukrayna saldırısı için kullandığı İHA'nın parçaları bulundu

Bükreş

Tilvar, yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Ukrayna ve Romanya'yı birbirinden ayıran Dulbea Nehri yakınlarındaki Tulcea bölgesinde İHA parçaları bulduklarını belirtti.

Bu parçanın büyük ihtimalle Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında kullandığı İHA'lara ait olabileceğini kaydeden Tilvar, İHA'nın ne zaman ve nereden gelmiş olabileceğine dair detay paylaşmadı.

Ukrayna savaşının başından bu yana NATO topraklarında gerçekleşen tek olay, bugüne kadar Polonya'da olmuştu. Geçen yıl Polonya topraklarına bir füze düşmüş ve 2 kişi yaşamını kaybetmişti.

Polonyalı yetkililer, olayın kasıtlı olmadığını ve füzenin Ukrayna'nın hava savunma sistemine ait olabileceğini açıklamıştı.

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