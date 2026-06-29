Romanya, Ankara'daki NATO Zirvesi'nin birçok açıdan önemli olduğunu vurguladı Romanya, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nin birçok açıdan büyük önem taşıdığını belirtti.

Romanya Yüksek Savunma Konseyi (CSAT), Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan liderliğinde toplandı.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, Romanya'nın 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nin birçok açıdan önemli gördüğü ifade edilerek, zirvenin Karadeniz'deki karmaşık durumu ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ülke üzerindeki etkilerini müttefiklerin dikkatine sunmak için bir fırsat olduğunu düşündüğü belirtildi.

Zirvede özellikle son dönemde Romanya'da meydana gelen insansız hava aracı (İHA) olaylarının gündeme getirileceği aktarılan açıklamada, Romanya'nın NATO'daki yerini pekiştirmek için de zirvenin önem taşıdığına vurgu yapıldı.

Açıklamada, "(Ankara'daki) Zirve, Romanya'nın Lahey'de üstlendiği mali taahhütleri yerine getirme konusunda kaydettiği ilerlemeyi, NATO ve Avrupa Birliği (AB) düzeyinde yürütülen savunma sanayi girişimlerinden faydalanarak gösterdiği gelişmeleri ve Ukrayna, Moldova ve Karadeniz'deki güvenliğe yönelik çabalarını sunmak için bir fırsat teşkil etmektedir." değerlendirmesine yer verildi.

Türkiye, Bulgaristan ve Romanya arasında tesis edilen Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubunun (MCM Black Sea) da stratejik öneme sahip olduğuna işaret edilen açıklamada, Romanya'nın 2027'de de çeşitli misyonlarda görev almaya devam edeceği kaydedildi.