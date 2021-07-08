Euro
10.31
Dolar
8.69
BIST 100
1,372.98
Altın
1,799.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Roma Teknik Direktörü Mourinho, taraftarın sevgisinden ötürü kendisini Roma’ya borçlu hissediyor

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma’nın yeni teknik direktörü Jose Mourinho, Roma için büyük bir gelecek inşa etmeyi istediğini ve taraftarların kendisine gösterdiği teveccühten ötürü borçlu hissettiğini söyledi.

Barış Seçkin   | 08.07.2021
Roma Teknik Direktörü Mourinho, taraftarın sevgisinden ötürü kendisini Roma’ya borçlu hissediyor

Roma

Roma ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Portekizli teknik adam, sarı-kırmızılı takımı takip eden yerli ve yabancı muhabirlerin katılımıyla Roma'nın ünlü Capitol tepesindeki Caffarelli terasında düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Kendisini coşkulu şekilde karşılayan Romalı taraftarlar teşekkür eden Mourinho, "Roma'ya geldiğimde bana gösterilen ilgi gerçekten olağanüstüydü. Ben bunun için bir şey yapmış değilim o nedenle hemen kendimi onlara karşı borçlu hissettim. Karşılama gerçekten heyecan vericiydi." dedi.

Kulübün sahipleri Dan ve Ryan Friedkin'e de teşekkür eden Mourinho, kulübün geçmişini unutmadan, Friedkinlerle beraber önemli bir gelecek inşa etmek istediklerini ifade etti.

Roma'ya tatil için değil, çalışmak için, kazanan bir Roma yaratmak için geldiğini vurgulayan Mourinho, takımın başına geçmesiyle ilgili olarak, "Mourinho'nun Roması' olarak anılmasını istemiyorum. Bu hoşuma gitmiyor. Roma, Romalıların." diye konuştu.

Roma’nın uzun zamandır kazanamadığına dikkat çekilmesi üzerine Mourinho, "Geçen sezon şampiyonun 16 puan gerisinde dördüncü sırada olduğumuz gerçeğinden kaçamayız. Bu soruları kendimize sormalıyız. Kulüp ve camia, cevapları ve yapacak çok şey olduğunu benden daha iyi biliyor. Kupalar kazanmak istiyoruz. Hemen bir şeyler kazanmak mümkün olmayabilir, normalde olmaz da. Burada yapılacak çok şey var ve benim görevime odaklanmak istiyorum. Oyuncularımı korumak için her şeyi yapacağım. Sorun aramıyorum. Keyif almak istiyorum, sorunlarla uğraşacak zamanım yok." ifadelerini kullandı.

58 yaşındaki çalıştırıcı, takıma yönelik bir sistem üzerinde çalıştığını, bunun günbegün gelişeceğini dile getiren Mourinho, önemli olanın oyuncularından en iyisini alabilecekleri sistemi kurmak olduğunu belirtti.

Mourinho, herhangi bir oyuncuyla transfer için görüşmede bulunmadığını da kaydetti.

Bosna Hersekli golcü Edin Dzeko’nun takımda kalıp kalmayacağına ilişkin soruya Mourinho, buna cevap vermek istemediğini çünkü bunun takımın iç meselesi olduğunu söyledi.

Jose Mourinho, Roma'yı 3 yıl sonra nerede gördüğü sorusuna ise "Kutlama yaparken" yanıtını verdi. "Neyin kutlaması" diye gelen ikinci soruya ise teknik adam, "Bir şeylerin" demekle yetindi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte 842 bin 570 aşı uygulandı
Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 171 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Korukluoğlu: Ağustosta vakaların yüzde 80'i delta varyantı olacak
İsveç'te Kovid-19'a karşı 3. doz aşılama yapılacak
Yerli aşı 'TURKOVAC', Faz-3 çalışması kapsamında İstanbul'daki gönüllülere uygulanıyor

Benzer haberler

Ocean Viking gemisi kurtardığı göçmenlerin tahliyesi için günlerdir Avrupa’dan liman çağrısına yanıt bekliyor

Ocean Viking gemisi kurtardığı göçmenlerin tahliyesi için günlerdir Avrupa’dan liman çağrısına yanıt bekliyor

Roma Teknik Direktörü Mourinho, taraftarın sevgisinden ötürü kendisini Roma’ya borçlu hissediyor

İtalya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı yeniden 1000'in üzerine çıktı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk finalist İtalya

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk finalist İtalya
Roma Kulübü, Cengiz Ünder transferinin mali detaylarını açıkladı

Roma Kulübü, Cengiz Ünder transferinin mali detaylarını açıkladı
İtalya, Akdeniz'de göçmenleri kurtaran bir STK gemisini limanda durdurdu

İtalya, Akdeniz'de göçmenleri kurtaran bir STK gemisini limanda durdurdu