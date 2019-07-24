Euro
6.36
Dolar
5.70
BIST 100
103,457.30
Altın
1,424.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rio de Janeiro'daki polis operasyonlarıyla her 5 saatte bir kişi ölüyor

Brezilya'nın Rio de Janeiro'da polis operasyonlarında her 5 saatte bir kişi yaşamını yitiriyor.

Sinan Doğan   | 24.07.2019
Rio de Janeiro'daki polis operasyonlarıyla her 5 saatte bir kişi ölüyor

Ankara

Brezilya'nın Rio de Janeiro Eyaleti'nde polis operasyonlarında her 5 saatte bir kişi hayatını kaybediyor.

ANSA'nın haberinde, Rio de Janeiro Eyaleti polisinin "Suçlularla Mücadele" isimli operasyonlarında, polis müdahalesi nedeniyle her 5 saatte bir kişinin öldüğü bildirildi.

Buna göre, yılbaşından bu yana polis müdahalesinde ölenlerin sayısı 881'e ulaştı.

Haberde, kolluk kuvvetlerinin operasyonlarında, şüpheli ölümlerin sayısının geçen yıla göre yüzde 14,5 arttığı, buna karşın çetelerin neden olduğu ölümlerin ise azaldığı belirtildi.

Rio de Janeiro Valisi Wilson Witzel, son rakamlara ilişkin yaptığı açıklamada, eyalette çetelere ve uyuşturucu kartellerine "savaş" açtıklarına dikkati çekerek, mücadaleye devam edeceklerini söyledi.

Vali Witzel, Kamu Güvenlik Enstitüsünün verilerine göre, suçluların neden olduğu şiddet olaylarında ölü sayısının geçen yıla oranla yüzde 22,6 düşerek, 2 bin 83'e gerilediğinin altını çizdi.

Organize suçlarla sıkı mücadelenin Rio'yu daha güvenli hale getirdiğini vurgulayan Witzel, "Hükümetin aldığı önlemler sayesinde artan operasyonel kabiliyetimiz, çetelere karşı mücadelemizi pekiştiriyor." ifadelerini kullandı.

Siyaset Bilimci Joao Trajano Sento ise polis müdahalesiyle ölümlerin artmasının endişe verici olduğuna değinerek, "Devletin, güvenliğin sağlayıcısı olmaktan çıkıp şiddeti teşvik etmemesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rio de Janeiro Valisi Witzel, 17 Temmuz'daki açıklamasında da operasyonlarda polis tarafından öldürülenlerin sayısındaki artışın normal olduğunu ve kendi yöneticiliği boyunca bu sayının muhtemelen artmaya devam edeceğini vurgulamıştı.

Polisin öldürdüğü kişi sayısının yüksek olmasını, özellikle uyuşturucu kartellerine karşı verilen mücadeleye bağlayan Witzel, "Bir çatışma içindeyiz ve suçlular, polisin ve hükümetin sınırlarını zorluyor." ifadesini kullanmıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Üniversite bölüm tercihlerinde ne seçiyoruz? Bölüm, meslek ve kariyer
Rusya'nın İdlib tavrı Astana sürecini çökertebilir
Sudan'ın zorlu yolu
GÖRÜŞ - Doğu Akdeniz bağlamında Libya krizi
Nijerya’da Türkler hedefte mi?

Benzer haberler

Rio de Janeiro'daki polis operasyonlarıyla her 5 saatte bir kişi ölüyor

Rio de Janeiro'daki polis operasyonlarıyla her 5 saatte bir kişi ölüyor

Brezilya'da sahte lüks araç üreten fabrikaya kilit

Kupa Amerika'nın en iyi 11'i belli oldu