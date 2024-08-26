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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Reuters, bir personelinin Ukrayna'da hayatını kaybettiğini duyurdu

İngiliz haber ajansı Reuters, Ukrayna'daki ekibinde güvenlik danışmanı olarak görev yapan Ryan Evans'ın, konakladığı otelde füze saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.

Gökhan Çeliker, Ayşe İrem Tiryaki  | 26.08.2024 - Güncelleme : 26.08.2024
Reuters, bir personelinin Ukrayna'da hayatını kaybettiğini duyurdu

Ankara

Reuters'tan, Ukrayna'daki haber ekibinin bir parçası olan güvenlik danışmanı Ryan Evans'a ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Evans'ın dün Ukrayna'nın Kramatorsk kentinde bir otelde konakladığı sırada, füze saldırısında vurularak hayatını kaybettiği belirtildi.

Reuters ekibinden iki gazetecinin hastaneye kaldırıldığı ve birinin durumunun ağır olduğu aktarılan açıklamada, "Diğer üç meslektaşımıza ise ulaşıldı ve güvendeler." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, saldırıya ilişkin bilgi edinilmeye çalışıldığı vurgulanarak, Evans'ın ailesi ve sevenlerine başsağlığı dilendi.

Öte yandan açıklamada, saldırının kimin tarafından yapıldığına ilişkin bir ifade yer almadı.

Zelenskiy, Rusya'yı suçladı

Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, X sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin Rusya'yı suçlayan bir paylaşım yaptı.

"Rusya'nın düzenlediği füze saldırısının ardından" tüm gün enkaz temizleme çalışmalarının yapıldığını ifade eden Zelenskiy, yaralananlar arasında Reuters ekibinden gazetecilerin de olduğunu aktardı.

"Rusya'ya ait bir İskender füzesinin" oteli yok ettiğini belirten Zelenskiy, bunun kasten ve planlı şekilde gerçekleştirildiğini kaydetti.

Olayda, 7 kişinin yaralandığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiğine değinen Zelenskiy, başsağlığı dileğinde bulundu.

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