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Dünya

Resulayn'da terör örgütü mensuplarınca kazılan tüneller kapatıldı

Barış Pınarı Harekatı ile güven ortamının tesis edildiği Suriye'nin Resulayn ilçesinde terör örgütü mensuplarınca kazılan tüneller bir bir kapatıldı.

Mehmet Fatih Aslan   | 02.03.2020
Resulayn'da terör örgütü mensuplarınca kazılan tüneller kapatıldı

Şanlıurfa

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile huzur ve barış ortamına kavuşan Suriye'nin Tel Abyad ve Resulayn ilçesinde hayatın normale dönmesi için yürütülen çalışmalar hızla sürüyor.

Bu kapsamda, Valilik bünyesindeki Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde Tel Abyad ve Resulayn'da faaliyet yürüten ekipler, terör örgütleri tarafından kazılan çok sayıda tünel tespit etti.

Resulayn'daki birçoğu kamu kuruluşlarına ait binalarda kazılan tüneller beton dökülerek kapatıldı.

Terör örgütü tarafından tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilen riskli binalarda da yıkım işlemleri başlatıldı.

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