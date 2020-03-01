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Dünya

Rejim telsizcisi düşen uçakları ararken haberi muhalif telsizciden aldı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Esed rejimine karşılık vererek iki uçağını vurduğu anlarda pilotlara ulaşmak isteyen rejim telsizcisine yanıtı, muhaliflerin telsizcisi verdi.

Mehmet Burak Karacaoğlu,Eşref Musa   | 01.03.2020
Rejim telsizcisi düşen uçakları ararken haberi muhalif telsizciden aldı

Ankara

AA’nın ulaştığı telsiz konuşması kayıtlarına göre, ilk olarak rejimin kontrol kulesi görevlisi, düştüğü yönünde bilgiler olan uçaklarla bağlantı kurmak için art arda anonslar yaptı. 

Zehebi, Fıddı ve Riyah kodlarıyla seslenerek 3 uçağın havada olduğunu zanneden rejim görevlisinin anonslarının arasına muhaliflere ait uçak gözlemevinin telsizcisi girdi.

Muhalif telsizci, "Vuruldu. Vuruldu. Vuruldu." anonsu yaptı. 

Rejim temsilcisi ise aldığı "kötü haber"e rağmen uçakları kod adlarıyla anonsa devam ederek pilotlara ulaşmaya çalıştı ancak pilotlardan dönüş gelmemesi ve uçakların düştüğünün anlaşılması üzerine muhalif telsizci, "Arkadaşlar, Riyah büyük ihtimalle düştü. (Kule) Riyah diyor dönüş yapmıyor. SU24 cevap vermiyor. Cebel Zaviye'deki arkadaşlar…" anonsu geçmeye başladı. Bu konuşmaların ardından rejim kulesinin anonsları kesildi. 

Uçak gözlemevi kayıtlarına göre rejim uçakları Humus ilinde bulunan Sin ve T4 askeri havaalanlarından kalkmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Esed rejimine ait 2 savaş uçağının düşürüldüğünü duyurmuştu.

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