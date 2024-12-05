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Suriye Milli Ordusu'nun terör örgütü PKK/YPG’den kurtardığı Halep’teki Aziziye Mahallesinden yayındayız
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Dünya

Rejim karşıtı silahlı gruplar, Hama kent merkezinin dış mahallelerine girmeye başladı

Suriye'de Beşşar Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar, Hama kent merkezinin dış mahallelerine girmeye başlarken, rejim güçleriyle çatışıyor.

Ethem Emre Özcan, Ömer Koparan, Mehmet Burak Karacaoğlu, Ahmet Karaahmet, Eşref Musa  | 05.12.2024 - Güncelleme : 05.12.2024
Rejim karşıtı silahlı gruplar, Hama kent merkezinin dış mahallelerine girmeye başladı

Hama

Esed rejimi güçleriyle 27 Kasım'dan bu yana çatışan Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) başını çektiği rejim karşıtı gruplar, Hama ili istikametinde ilerliyor.

Rejim karşıtı silahlı gruplar, kent merkezinin doğusundaki Mezarib, Sanayi ve Arbain mahallelerine girmeye başladı.

Şiddetli çatışmalar devam ederken, Rus savaş uçakları Suriye rejimi güçlerine destek veriyor.

Suriye'deki gelişmeler

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlayan silahlı gruplar, Hama ilinde de çatışarak ilerleyişini sürdürüyor.

Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarıldı.

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