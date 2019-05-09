Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.97
Dolar
6.22
BIST 100
88,861.93
Altın
1,284.87
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rejim güçlerinden 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne geniş çaplı saldırılar

Esed rejimi ve İran destekli terörist gruplar, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nin güney kısmında başlattıkları operasyonda İdlib mutabakatını ihlal ederek toprak ele geçirmeye devam ediyor.

Burak Karacaoğlu,Eşref Musa   | 09.05.2019
Rejim güçlerinden 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne geniş çaplı saldırılar

İdlib

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist gruplar, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nin güney kısmında başlattıkları operasyonda İdlib mutabakatını ihlal ederek toprak ele geçirmeye devam ediyor.

Esed rejimi askerleri ve İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nin güney kısmındaki Kefrenbude ilçesine ve Taş Tepesi bölgesine dün başlattığı operasyonla söz konusu iki bölgeyi gece saatlerine kadar süren şiddetli çatışmalar sonrasında ele geçirdi.

Karadan ilerleyen rejim güçlerine havadan Rus savaş uçakları da destek verdi.

Öte yandan söz konusu bölgeyi ele geçirdikten sonra rejim güçlerinin, Hama'nın Madik Kalesi bölgesine doğru saldırı başlattığı öğrenildi.

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Ulusal Özgürleştirme Cephesi sözcüsü Naci Mustafa, "Esed rejimi Madik Kalesi'ni karadan ve havadan yoğun ateş altına aldı. Daha önceden Madik Kalesi bölgesinin bir kısmında bir üs bölgesi bulunan rejim güçleri de muhaliflerin ikmal yollarını vurmaya başladı. Şu anda Madik Kalesi bölgesinde rejim güçleri ile çatışıyoruz." dedi.

Rejim güçlerinin, Madik Kalesi bölgesini ele geçirdikten sonra, hemen yakınındaki Kirkat, Tel Havvaş, Tüveyne, El Habit ve Şeria köylerine yöneleceği tahmin ediliyor.

Esed rejimi, Hama'nın kuzey kırsalındaki El Çenabire köyünü ve stratejik Osman Tepesi'ni de iki gün önce ele geçirmişti.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'de o dönemki adıyla Astana olan Nur Sultan'daki toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etmişti. Türkiye ve Rusya, rejim güçlerinin, bu kapsamda başlatılan ateşkes sürecini ihlal eden saldırıları nedeniyle söz konusu bölge için ek bir mutabakata varmıştı. Rejim, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Astana anlaşmaları çerçevesinde, Rusya ve İran'ın da bölgedeki ateşkesi koruma yükümlülüğü bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Akdeniz'de enerji denklemi
Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri ve medyanın rolü
Sri Lanka'daki terörist saldırılar ve 'Kuşak-Yol' projesi
Göçmenler sırtımızdaki yük mü?
GÖRÜŞ - Venezuela'daki darbe girişimi ve muhtemel senaryolar

Benzer haberler

Esed rejimi ve destekçileri 400 bin sivili yerinden etti

Esed rejimi ve destekçileri 400 bin sivili yerinden etti

Rejim ve destekçileri 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ni vuruyor

'Rusya'yı garantör değil rejimin suç ortağı görüyoruz'

AB'den İdlib uyarısı

AB'den İdlib uyarısı
Esed rejiminin İdlib'e saldırılarında sivil kayıplar artıyor

Esed rejiminin İdlib'e saldırılarında sivil kayıplar artıyor
ÖSO'dan rejim güçlerinin saldırılarına misilleme

ÖSO'dan rejim güçlerinin saldırılarına misilleme