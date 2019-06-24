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Dünya

Rejim güçleri İdlib'e kullanımı yasak fosforla saldırdı

Esed rejimi ve destekçileri, İdlib'in Han Şeyhun ilçesine dün gece saatlerinde kullanımı yasak fosfor bombası attı.

Selen Temizer   | 24.06.2019
Rejim güçleri İdlib'e kullanımı yasak fosforla saldırdı

Ankara

Beşşar Esed rejimi ve destekçileri, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde dün gece saatlerinde 18 beyaz fosfor bombası attı.

Yerel kaynaklara göre, rejim ve destekçileri, dün gece saatlerinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki Han Şeyhun ilçesine, uluslararası savaş hukukuna göre kullanımı yasak beyaz fosfor bombasıyla saldırdı.

Hama'nın Mann bölgesinden saldıran rejim güçlerinin, 18 bomba kullandığı öğrenildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Esed rejimi ve destekçilerinin bölgeye 26 Nisan-23 Haziran arasında gerçekleştirdiği saldırılarda 487 sivilin hayatını kaybettiğini, bin 495 sivilin de yaralandığını bildirmişti.

Rejim, 3 Haziran'da da İdlib'in Şeyh Mustafa köyüne beyaz fosfor bombasıyla saldırmıştı.

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