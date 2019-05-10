Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.89
Dolar
6.13
BIST 100
88,637.10
Altın
1,286.02
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rejim güçleri 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne geniş çaplı saldırılarını sürdürüyor

Esed rejimi ve müttefikleri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nin güney kısmından başlattıkları geniş çaplı saldırılarını sürdürüyor.

Burak Karacaoğlu,Eşref Musa   | 10.05.2019
Rejim güçleri 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne geniş çaplı saldırılarını sürdürüyor

İdlib

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist gruplar, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nin güney kısmında başlattıkları operasyonda İdlib mutabakatını ihlal ederek toprak ele geçirmeye devam ediyor.

Esed rejimi askerleri ve İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nin güney kısmında, Hama ilinin batı kırsalındaki Madik Kalesi beldesi, el Kirkat ve Tüveyne köylerini, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile yaşanan yoğun çatışmalardan sonra, gece ele geçirdi.

Reijm güçlerinin aynı anda saldırı başlattığı Şeria köyünde ise yoğun çatışmalar yaşanıyor.

Karadan ilerleyen rejim güçlerine havadan rejim ve Rusya'ya ait savaş uçakları da destek verdi.

Muhaliflere ait uçak gözlem evinden yapılan açıklamada, Şeria'daki saldırılara Rus savaş uçaklarının da eşlik ettiğine işaret edilerek, "Hımeymim Üssü'nden Rus savaş uçakları havalandı." denildi.

ÖSO'dan misilleme operasyonu

Askeri muhalifler, rejim güçlerinin dün ele geçirdiği Kefrenbude ilçesi ve Taş Tepesi bölgesini geri almak üzere operasyon başlattı. İlçe etrafında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Esed rejimi, Hama'nın kuzey kırsalındaki El Çenabire köyünü ve stratejik Osman Tepesi'ni de üç gün önce ele geçirmişti.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'de o dönemki adıyla Astana olan Nur Sultan'daki toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etmişti. Türkiye ve Rusya, rejim güçlerinin, bu kapsamda başlatılan ateşkes sürecini ihlal eden saldırıları nedeniyle söz konusu bölge için ek bir mutabakata varmıştı. Rejim, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Astana anlaşmaları çerçevesinde, Rusya ve İran'ın da bölgedeki ateşkesi koruma yükümlülüğü bulunuyor.

Öte yandan dün, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'dan İdlib'deki saldırıların durdurulmasını istediği öğrenilmişti. Lavrov, bunun üzerine İdlib'de dün sabah saldırıların durdurulduğu bilgisini iletmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Küresel ekonomi politik ve Doğu Akdeniz’de enerji düğümü
Doğu Akdeniz enerji denklemi
Hindistan seçimlerinde sona doğru
Yüzyılın anlaşması ya da yüzyılın işgali
Doğu Akdeniz'de enerji denklemi

Benzer haberler

'İran Suriye'ye petrol sevkiyatına yeniden başladı' iddiası

'İran Suriye'ye petrol sevkiyatına yeniden başladı' iddiası

ÖSO'dan rejim güçleri ve YPG/PKK'nın saldırılarına misilleme

'BM, bölgesel güvenliğin ve istikrarın sağlanmasında yetersiz kalıyor'

Rusya'dan İdlib bilgilendirmesi

Rusya'dan İdlib bilgilendirmesi
Rejim güçlerinden 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne geniş çaplı saldırılar

Rejim güçlerinden 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne geniş çaplı saldırılar
Esed rejimi ve destekçileri 400 bin sivili yerinden etti

Esed rejimi ve destekçileri 400 bin sivili yerinden etti