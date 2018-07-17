Refah Sınır Kapısı yarın yeniden açılıyor

Gazze'deki Sınır Kapıları İdaresi, Refah'ın yarından itibaren çift taraflı geçişler için yeniden çalışmaya başlayacağını açıkladı.

GAZZE

İsrail ablukası altındaki Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nın yarından itibaren "çift taraflı" olarak yeniden açılacağı bildirildi.

Gazze'deki Sınır Kapıları İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nın yarından itibaren çift taraflı geçişler için yeniden çalışmaya başlayacağı belirtildi.

Filistin yönetimine bağlı Refah Sınır Kapısı Basın Bürosu'ndan dün yapılan açıklamada, "Mısır yönetiminin salı günü itibarıyla Refah'tan geçişlerin durdurulacağını kendilerine bildirdiği" kaydedilmişti.

Mısırlı yetkililer "kapatılmadı" demişti

Mısır ise sınır kapısının kapatıldığı yönündeki haberleri yalanlamıştı.

Mısırlı yetkililer, bugün iletişim ağında bir "teknik arıza" olduğunu ve onarım çalışmalarının sürdüğünü, ancak bu durum nedeniyle Refah Sınır Kapısı'nın kapatılmasının söz konusu olmadığını belirtmişti.

Mısır yönetimi, Refah Sınır Kapısı'nı geçen 18 Mayıs'ta ramazan ayı için "çift yönlü" geçişler için açmıştı.

Mısır, 3 Temmuz 2013'teki askeri darbe sonrasında kapattığı Refah Sınır Kapısı'nı zaman zaman kısa süreliğine açıyor.

Muhabir: Safiye Karabacak