Rasulayn'da SMO kontrol noktasına bombalı araçla saldırıldı: 2 ölü, 6 yaralı
Suriye’nin kuzeyinde askeri muhaliflerin kontrolündeki Rasulayn ilçesinde bomba yüklü araçla Suriye Milli Ordusu kontrol noktasına düzenlenen terör saldırısında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Rasulayn
Suriye’nin kuzeyinde askeri muhaliflerin kontrolündeki Rasulayn ilçesinin girişindeki Suriye Milli Ordusu (SMO) kontrol noktasına düzenlenen saldırıda 2 asker hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Bomba yüklü aracın şoförünün akıbeti bilinmiyor.
Saldırıyla ilgili inceleme başlatan yerel güvenlik güçleri, eylemin, terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinden duruyor.
Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ilçe merkezi, 12 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı.
YPG/PKK, işgalini sürdürdüğü Ayn İsa ve Tel Temır bölgelerinden sık sık Rasulayn ve Tel Abyad'da sivil yerleşimleri hedef alarak terör saldırıları düzenliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.