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Dünya

Rasulayn'da SMO kontrol noktasına bombalı araçla saldırıldı: 2 ölü, 6 yaralı

Suriye’nin kuzeyinde askeri muhaliflerin kontrolündeki Rasulayn ilçesinde bomba yüklü araçla Suriye Milli Ordusu kontrol noktasına düzenlenen terör saldırısında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Eşref Musa,Ömer Koparan   | 10.12.2020
Rasulayn'da SMO kontrol noktasına bombalı araçla saldırıldı: 2 ölü, 6 yaralı

Rasulayn

Suriye’nin kuzeyinde askeri muhaliflerin kontrolündeki Rasulayn ilçesinin girişindeki Suriye Milli Ordusu (SMO) kontrol noktasına düzenlenen saldırıda 2 asker hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. 

Bomba yüklü aracın şoförünün akıbeti bilinmiyor.

Saldırıyla ilgili inceleme başlatan yerel güvenlik güçleri, eylemin, terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinden duruyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ilçe merkezi, 12 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı.

YPG/PKK, işgalini sürdürdüğü Ayn İsa ve Tel Temır bölgelerinden sık sık Rasulayn ve Tel Abyad'da sivil yerleşimleri hedef alarak terör saldırıları düzenliyor.

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