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Dünya

Rasulayn'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 2 çocuk öldü, 4 sivil yaralandı

Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ilçesinde bulunan sebze pazarında bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 2 çocuk hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı.

Eşref Musa,Ömer Koparan   | 02.01.2021
Rasulayn'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 2 çocuk öldü, 4 sivil yaralandı

İdlib

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn ilçe merkezindeki sebze pazarında bomba yüklü araç infilak ettirildi.

Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 2 çocuk yaşamını yitirdi, 4 sivil yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastaneye sevk edildi, patlamanın ardından olay yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay yerine intikal eden Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri ve yerel güvenlik güçleri, saldırıların terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Rasulayn ilçe merkezi, 12 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı.

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