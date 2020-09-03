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Dünya

Rasulayn'a sızma girişiminde bulunan YPG/PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye Milli Ordusu askerleri, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yer alan Rasulayn ilçesine sızmaya çalışan YPG/PKK mensubu 4 teröristi etkisiz hale getirdi.

Eşref Musa,Ethem Emre Özcan   | 03.09.2020
Rasulayn'a sızma girişiminde bulunan YPG/PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi

İdlib

YPG/PKK'lı teröristler, Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ilçe merkezinin güneyinde yer alan İnak el-Hava köyü yakınlarında Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerinin bulunduğu cephe hatlarına sızmaya çalıştı.

Bunun üzerine SMO askerleri ile YPG/PKK'lı teröristler arasında çatışma çıktı.

Sızma girişimi engellenirken 4 terörist etkisiz hale getirildi.

SMO askerleri, çatışmaların ardından 1 kalaşnikof, 1 tanksavar ve mühimmatı, 3 sevk fişeği ve 2 kamuflaj şemsiyesi ele geçirdi.

Fırat'ın doğusunda işgalini sürdüren terör örgütü mensupları, zaman zaman Rasulayn ve Tel Abyad bölgelerine sızmaya çalışıyor.

Rasulayn ilçesi, Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinden kurtarılmıştı.

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