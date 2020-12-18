Euro
9.35
Dolar
7.64
BIST 100
1,408.32
Altın
1,879.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis Genel Kurulu’nda konuşuyor.
logo
Dünya

Rapor: New York'taki Floyd gösterilerinde polis aşırı güç kullandı

ABD'nin New York Şehri Polis Departmanı (NYPD) hakkında hazırlanan raporda, polisler yazın haftalarca süren "Siyahi Hayatlar Değerlidir (BLM)" protestolarında aşırı güç kullanmakla suçlandı.

Islam Doğru   | 18.12.2020
Rapor: New York'taki Floyd gösterilerinde polis aşırı güç kullandı

New York

New York Şehir Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan 111 sayfalık raporda, NYPD, yazın gündemi uzun süre meşgul eden BLM protestolarını hazırlıksız ve eğitimsiz şekilde kontrol altına almaya çalışmakla eleştirildi.

Raporda, protestocuların anayasal gösteri hakkının ihlal edildiği belirtilerek, "Bazı polis memurları profesyonel olmayan, haksız aşırı güç veya yetkiyi kötüye kullanan eylemlerde bulunmuşlardır." ifadelerine yer verildi.

Polislerin aşırı güç kullanma yoluna gitmesinin gösterilerde gerginliğin artmasına neden olunduğu kaydedilen raporda New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da "açık bir strateji" ortaya koyamamakla eleştirildi.

Blasio, rapora yönelik yaptığı video açıklamasında, "Rapora hak veriyorum, açıkça bizim bunu daha farklı ve iyi yapmamız gerektiğini ortaya koyuyor. Daha iyi yapamadığımız için üzgünüm.” ifadelerini kullandı.

25 Mayıs'ta Minneapolis'te gözaltına alınırken bir polis memurunun uzun süre boynuna diziyle basması sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd'un sosyal medyaya düşen "Nefes alamıyorum" görüntüleri infiale neden olmuş, ülke genelinde gösteriler düzenlenmişti.

New York'un değişik bölgelerinde mayıs ve haziran boyunca süren gösterilerde zaman zaman yağmacılık ve polislerle çatışmalar yaşanmış, olaylarda 400'e yakın polis yaralanırken 2 binden fazla protestocu gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
UNICEF'ten 2021'de 92 ülkeye ayda 850 ton Kovid-19 aşısı dağıtabileceği önerisi
ABD başkanlığına seçilen Biden, Pazartesi Kovid-19 aşısı olacak
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Avusturya'da Kovid-19 önlemleri kapsamında iş yeri ve okullar yine kapanacak

Benzer haberler

Rapor: New York'taki Floyd gösterilerinde polis aşırı güç kullandı

Rapor: New York'taki Floyd gösterilerinde polis aşırı güç kullandı