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Dünya

Rapor: İngiltere'nin Ruanda planı insan hakları yükümlülükleriyle bağdaşmıyor

İngiltere'de milletvekilleri tarafından hazırlanan rapora göre, hükümetin düzensiz göçmenleri Ruanda'ya gönderme planı, İngiltere'nin insan hakları yükümlülükleriyle temelden bağdaşmıyor ve uluslararası hukuku ihlal ediyor.

Zuhal Demirci  | 12.02.2024 - Güncelleme : 12.02.2024
Rapor: İngiltere'nin Ruanda planı insan hakları yükümlülükleriyle bağdaşmıyor

Londra

İngiltere Parlamentosu İnsan Hakları Ortak Komitesi milletvekillerinin hazırladığı raporda, hükümetin göçmenlerin Ruanda'ya gönderilmesine ilişkin hazırladığı yasa tasarısının, İngiltere'nin hukukun üstünlüğü ve insan hakları konusundaki itibarını "tehlikeye atacağı" uyarısında bulunuldu.

Raporda, söz konusu tasarının, İngiltere'nin insan hakları yükümlülükleriyle temelden bağdaşmadığı ve uluslararası hukuku ihlal ettiği vurgulanarak, "Tasarının yargı denetimini neredeyse tamamen dışlaması, yerel mahkemelerin yürütmeden hesap sorma konusundaki anayasal rolünü zayıflatmayı amaçlıyor." ifadelere yer verildi.

Ayrıca Ruanda'nın güvenli yer olduğu konusunda parlamentonun ikna olmadığı kaydedilen raporda, "Her halükarda, bu tür ihtilaflı konuları çözüme kavuşturmak için en uygun yerin mahkemeler olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Ruanda planı

İngiltere'de Yüksek Mahkemenin, Kasım 2023'te Ruanda planını yasalara aykırı bulmasının ardından hükümetin hazırladığı Ruanda'nın Güvenliği Yasa Tasarısı (yeni Ruanda planı) aralıkta parlamentoya gelmişti. Söz konusu tasarı, 17 Aralık'ta Avam Kamarası'ndaki üçüncü okumada 276 "Hayır" oyuna karşı 320 "Evet" oyuyla kabul edilmiş ve Lordlar Kamarası'na gönderilmişti.

Lordlar Kamarası'nın onaylaması halinde tasarı, İngiltere Kralı 3. Charles'ın onayına sunulacak. Lordlar, tasarıyı yeniden görüşülmek üzere Avam Kamarası'na da gönderebilecek.

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