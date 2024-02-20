Dolar
30.90
Euro
33.39
Altın
2,027.38
ETH/USDT
2,965.80
BTC/USDT
52,299.00
BIST 100
9,341.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde konuşuyor
logo
Dünya

Rapor: Etiyopya'nın kuzeyinde savaş bitmesine rağmen hayat normale dönemedi

Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray eyaletinde iç savaşın ardından 1 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen halen hayatın normale dönmediği belirtildi.

Tufan Aktaş  | 20.02.2024 - Güncelleme : 20.02.2024
Rapor: Etiyopya'nın kuzeyinde savaş bitmesine rağmen hayat normale dönemedi

İstanbul

Etiyopya Meclisine bağlı Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu (EHRC) hazırladığı son raporda, eyalette sağlık ve eğitim gibi temel hizmetlerin tam olarak sağlanamadığını ve zarar gören altyapının onarılması gerektiğini belirtti.

Eyaletteki insani durumun "çok kötü" olarak nitelendirildiği raporda, özellikle çatışmalar nedeniyle yerinden olan insanların gıda ve barınma sorunlarının sürdüğü anlatıldı.

Raporda, çatışma ortamının durmasıyla sivillerin hayatının korunmasında önemli gelişmeler kaydedildiği belirtilerek, yargısız infazların ise sürdüğü aktarıldı.

İlaç tedarikinin yetersiz kaldığı ve sağlık sisteminin eski haline dönmekten oldukça uzak olduğu vurgulanan raporda, hastane ve sağlık tesislerinin acilen yeniden inşaya ihtiyaç duyduğuna işaret edildi.

Eyaletin farklı bölgelerindeki sakinlerle bire bir görüşülerek hazırlanan 40 sayfalık raporda, çatışmadan önce 230 binden fazla öğrencinin olduğu Tigray'da halihazırda sadece 70 bin öğrencinin okul sıralarına döndüğü bilgisi yer aldı.

Raporda, iç savaşın ardından 1 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen hayatın halen normale dönmediği vurgulandı.

Kasım 2022'de Etiyopya hükümeti ve Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında imzalanan anlaşmanın ardından eyalette geçici yönetim kurulmuştu.

TPLF'nin yeniden yönetimde yer aldığı Tigray'da 2 yıl süren savaşta on binlerce kişi yerinden oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da arazide oluşan hortumu cep telefonuyla kaydettiler
Adalet Bakanı Tunç: (15 Temmuz darbe kalkışması) Mücadeleye zarar verecek hiçbir hareketi asla kabul etmeyeceğiz
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Yılda 4 kez motorlu taşıtlar vergisi alınacak" iddiasını yalanladı
Düzce'de heyelan yaşanan bölgede sismik etüt çalışmaları sürüyor
Marmara Denizi'nde batan geminin enkazında bir cesede daha ulaşıldı

Benzer haberler

Rapor: Etiyopya'nın kuzeyinde savaş bitmesine rağmen hayat normale dönemedi

Rapor: Etiyopya'nın kuzeyinde savaş bitmesine rağmen hayat normale dönemedi

BM, Etiyopya'da 3 milyon kişiye yardım ulaştırmayı hedefliyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet