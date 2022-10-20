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Dünya

Rapor: Bazı Afrika ülkelerindeki gıda sorunu gelecek yıl artabilir

Afrika'da bazı ülkelerin gelecek yıl daha fazla gıda sorunuyla karşı karşıya kalabileceği bildirildi.

Gökhan Kavak   | 20.10.2022
Rapor: Bazı Afrika ülkelerindeki gıda sorunu gelecek yıl artabilir

İstanbul

Küresel Açlık Endeksinin son raporunda Afrika'daki gıda sorununa dikkat çekildi.

Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Madagaskar'da gıda sorununun şiddetlendiği belirtilen raporda, Burundi, Somali ve Güney Sudan gibi ülkelerde de sorunun artabileceğine işaret edildi.

Öte yandan Zambiya, Gine Bissau, Sierra Leone, Nijerya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Lesotho ve Liberya gibi ülkelerde de gıda sorununun yaşandığı vurgulandı.

Afrika ülkelerinde iç çatışmalar, terör saldırıları, göç, kuraklık, nüfusun hızlı artışı, Kovid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi faktörler gıda krizini kötüleştiriyor.

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