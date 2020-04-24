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Dünya

Ramazanın ilk gecesinde Hafter milislerinden Trablus'un güneyine saldırı: 1 ölü

Ramazan ayının ilk gecesinde, Hafter milislerinin Libya'nın başkenti Trablus'un yerleşim bölgesine düzenlediği saldırıda bir sivil hayatını kaybetti.

Enes Canlı   | 24.04.2020
Ramazanın ilk gecesinde Hafter milislerinden Trablus'un güneyine saldırı: 1 ölü

Ankara

Libya'nın doğusundaki gayri meşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, ramazan ayının ilk gecesinde başkent Trablus'un güneyindeki sivil yerleşim bölgesini hedef aldığı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. 

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Ambulans ve Acil Hizmetler Sözcüsü Usame Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter milislerinin Ayn Zara bölgesine düzenlediği roketli saldırı sonucunda yaralanan bir sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.

Bölgedeki sivil yerleşim bölgesine düzenlenen saldırıda yangın çıktığı, itfaiyenin bölgeye yönlendirildiği bildirildi.

BM, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Libya'da savaşan taraflara, 22 Mart'ta "insani ateşkes" önerisinde bulunmuştu. UMH öneriyi kabul etmiş, Hafter tarafı da çağrıyı kabul ettiğini duyurmuş fakat dakikalar içinde Trablus'a roketli saldırı gerçekleştirmişti.

Libya'da ilk Kovid-19 vakasının 23 Mart'ta tespit edilmesinden bir gün sonra Hafter milisleri, başkent Trablus'un yerleşim bölgelerine son dönemdeki en yoğun saldırılarından birini gerçekleştirmişti.

UMH askeri birlikleri, 25 Mart'tan itibaren "sivillerin hayatını korumak için" savunma pozisyonundan saldırı pozisyonuna geçtiklerini ve "Barış Fırtınası Operasyonu"nu başlattıklarını açıklamıştı.

Hükümet güçleri, 13 Nisan'da ülkenin batısındaki 8 yerleşim yerinden Hafter milislerini çıkartarak, yaklaşık 3 bin kilometrekarelik alanı milislerden temizlediklerini duyurmuştu.

Hafter milisleri, cephede yaşadıkları kayıpların ardından başkentin yerleşim bölgelerine roket ve top atışı gerçekleştirmiş, bu saldırılarda sivil can kayıplarının yanı sıra hastaneler de hedef alınmıştı. 

UMH güçleri, Hafter milislerinin başkente yönelik saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune kentini geri almak için, geçen hafta operasyon başlatmıştı. Kent çevresinde bazı bölgeler milislerden temizlenmiş, yüzden fazla Hafter'e bağlı silahlı unsur esir alınmıştı.

Son dönemde Libya içinde geniş bir alan kaybederek hezimete uğrayan Hafter'e bağlı milisler, başkentin sivil yerleşim bölgelerini, hedef gözetmeksizin bombardımana tutmuştu.

BM Libya Özel Misyonu'nun paylaştığı rakamlara göre, Hafter milislerinin son dönemde başkentin güneyine düzenlediği saldırılarda, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 28 kişi yaralanırken en az 5 sivil de hayatını kaybetti.

Hükümet güçleri, Hafter milislerinin başkentin sivil bölgelerine saldırılarını engellemek için dün operasyon başlattıklarını duyurdu, gün boyunca başkentin güneyindeki cephelerde çatışmalar yaşandı.

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