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Dünya

Ramazan ayının ikinci cuma namazında on binlerce kişi Mescid-i Aksa’da saf tuttu

İsrail'in kısıtlamalarına rağmen yaklaşık 250 bin Filistinli ve yabancı Müslüman, ramazan ayının ikinci cuma namazını Mescid-i Aksa’da eda etti.

Mücahit Aydemir  | 31.03.2023 - Güncelleme : 31.03.2023
Ramazan ayının ikinci cuma namazında on binlerce kişi Mescid-i Aksa’da saf tuttu Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da cuma namazını kılmak isteyenler Harem-i Şerif'e çıkan dar sokaklar ve çarşılarda yoğunluğa neden oldu.

Yetişkin ve çocuk her yaştan kadın ve erkek, Mescid-i Aksa içindeki mescitlerin yanı sıra Harem-i Şerif’in bahçe ve avlularını doldurarak saf tuttu.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aksa'da ramazan ayının ikinci cumasına 250 bin kişi katıldı.

Vakıflar İdaresine bağlı onlarca gönüllü de Harem-i Şerif’te ibadet düzeninin sağlanması için görev aldı.

İsrail güçleri, Eski Şehir bölgesinde güvenlik önlemleri ve kısıtlamalarını artırdı. İsrail polisi, yaptığı yazılı açıklamada, 2 bin polis gücünün Eski Şehir’e konuşlandırıldığını duyurdu.

İsrail güçleri Batı Şeria'daki Filistinlilerin Kudüs'e girişini kısıtladı

Öte yandan, İsrail güçleri, ramazanın ikinci cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak isteyen çok sayıda Filistinlinin işgal altındaki Batı Şeria'dan Kudüs'e geçişini engelledi.

Batı Şeria'dan Doğu Kudüs'e geçişlerdeki kontrol noktalarına takviye birlikler gönderen İsrail askerleri, kimlik kontrolü yaptığı 55 yaş altındaki erkeklerin geçişine izin vermedi.

Doğu Kudüs'ün güneyindeki "300" isimli kontrol noktası ile kuzeyindeki Kalendiya kontrol noktasından geçmek isteyen Filistinliler izdiham oluşturdu.

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