Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 31’e yükseldi
Filipinler’in orta kesimini vuran Rai Tayfunu'nun yol açtığı sellerde ölenlerin sayısı 31’e yükseldi.
İstanbul
Yetkililer, tayfunun neden olduğu sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 31'e yükseldiğini belirtirken, can kayıplarına ilişkin detay paylaşmadı.
Ülkenin orta kesimlerinde etkili olan tayfunun birçok bölgede elektrik kesintisi ve ciddi yıkıma sebep olduğu belirtildi.
180 bin kişinin yaşadığı Dinagat Adaları "yerle bir oldu"
Tayfunun ilk vurduğu bölgelerden Dinagat Adaları'nın Valisi Arlene Bag-ao, 180 bin kişinin yaşadığı Ada'nın "yerle bir olduğunu" söyledi.
Tayfunun yol açtığı şiddetli yağış ve rüzgar, birçok köyde ağaçların devrilmesine ve su baskınlarına neden olmuştu.
Yetkililer ayrıca tayfun bölgeyi vurmadan önce 300 bin köylünün tahliye edilerek güvenli bölgelere kaçtığını aktarmıştı.
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