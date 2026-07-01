Filistin İsrail Çalışmaları Forumu, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da Filistin topraklarının gasbedilmesiyle oluşturulan çoban yerleşim noktaları aracılığıyla yaklaşık 786 bin dönüm araziyi kontrol ettiğini bildirdi.

Radikal İsraillilerin Batı Şeria’da işgal ettiği arazinin 786 bin dönüme ulaştığı açıklandı Filistin İsrail Çalışmaları Forumu, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da Filistin topraklarının gasbedilmesiyle oluşturulan çoban yerleşim noktaları aracılığıyla yaklaşık 786 bin dönüm araziyi kontrol ettiğini bildirdi.

Filistin İsrail Çalışmaları Forumunun (MADAR), yayımladığı istatistik raporunda, İsrail’in yaklaşık 130 çoban yerleşim noktası aracılığıyla Batı Şeria’nın yaklaşık yüzde 14’üne denk gelen 786 bin dönüm araziyi kontrol ettiği, söz konusu arazilerin yüzde 70’inin ise 7 Ekim 2023’ten sonra ele geçirildiği belirtildi.

Raporda, çoban yerleşim noktalarının sınırlı bireysel girişimler olmaktan çıkarak İsrail hükümetinin mali, hukuki ve güvenlik desteğiyle yürütülen kurumsal bir politikaya dönüştüğü, Filistin topraklarında “fiili ilhakın” başlıca araçlarından biri haline geldiği ifade edildi.

İsrail Sivil İdaresinin Şubat 2025’te bu yerleşim noktaları için 16 bin dönüm ilave arazi tahsis ettiği belirtilen raporda, söz konusu noktaların Filistinli toplulukların zorla yerinden edilmesi ile arazi ve otlakların kontrol altına alınmasında önemli rol oynadığı vurgulandı.

Rapora göre, çoban yerleşim noktalarının sayısı son yıllarda hızla arttı. 2012-2022 döneminde yılda ortalama 8 olan yeni yerleşim noktası sayısı 2023’te 32’ye, 2024’te 62’ye, 2025’te ise 86’ya yükseldi.

Raporda ayrıca Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in Filistin topraklarının gasbedilmesiyle oluşturulan yerleşim noktalarına sağlanan desteği dolaylı finansmandan doğrudan devlet finansmanına dönüştürdüğü belirtilirken, İsrail’in 2026 bütçesinde yerleşim faaliyetleri için 2,7 milyar şekel kaynak ayrıldığı, bunun 1,1 milyar şekelinin yeni yerleşimlerin kurulması ve genişletilmesine tahsis edildiği aktarıldı.

İsrail Maliye Bakanı Smotrich, pazartesi günü Batı Şeria’daki yerleşim faaliyetlerini hızlandırdıklarını belirterek hükümetlerinin 160 çoban yerleşim noktası kurduğunu ve 100’den fazla yeni yerleşim biriminin inşasına onay verdiğini açıklamıştı.