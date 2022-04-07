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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Putin'in başkanlığındaki Rusya Güvenlik Konseyi'nde Ukrayna görüşüldü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında Ukrayna'daki savaşı ve Rusya-Ukrayna müzakerelerini görüştü.

Ali Cura   | 07.04.2022
Putin'in başkanlığındaki Rusya Güvenlik Konseyi'nde Ukrayna görüşüldü

Moskova

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada, Putin'in başkanlığındaki güvenlik konseyi toplantısında katılımcıların Ukrayna'da devam eden "özel askeri operasyonun" seyrini müzakere ettiğini belirtti.

Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerin de ele alındığını kaydeden Peskov, "Toplantıda Buça örneğinde olduğu gibi, Ukrayna tarafının enformasyon ve diğer sabotajlarına aktif bir şekilde karşı koyma ihtiyacı da vurgulandı." ifadesini kullandı.

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