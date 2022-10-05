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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Putin'den Zaporijya Nükleer Santrali'nin Rus mülkiyetine geçirilmesine yönelik kararname

Dmitri Chirciu   | 05.10.2022
Putin'den Zaporijya Nükleer Santrali'nin Rus mülkiyetine geçirilmesine yönelik kararname

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Putin, Zaporijya Nükleer Santrali'nin Rus mülkiyetine geçirilmesine yönelik kararname imzaladı.

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