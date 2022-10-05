Putin'den Zaporijya Nükleer Santrali'nin Rus mülkiyetine geçirilmesine yönelik kararname
Moskova
Rusya Devlet Başkanı Putin, Zaporijya Nükleer Santrali'nin Rus mülkiyetine geçirilmesine yönelik kararname imzaladı.
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.