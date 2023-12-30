Dolar
29.50
Euro
32.62
Altın
2,062.74
ETH/USDT
2,286.50
BTC/USDT
41,877.00
BIST 100
7,470.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de ''Celal Aysel Küçükşahin Aile Sağlığı Merkezi Açılış Töreni''nde konuşuyor.
logo
Dünya

Putin: Yeni yılda Moskova ve Ankara ikili siyasi diyaloğu geliştirmeye devam edecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova ve Ankara’nın gelecek yıl ikili siyasi diyaloğu geliştirmeye devam edeceğini belirtti.

Ali Cura  | 30.12.2023 - Güncelleme : 30.12.2023
Putin: Yeni yılda Moskova ve Ankara ikili siyasi diyaloğu geliştirmeye devam edecek

Moskova

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin, gönderdiği mesajlarla bazı ülkelerin liderlerinin yeni yılını kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yeni yıl tebriklerini gönderen Putin, son zamanlarda Rusya ile Türkiye arasında çok yönlü işbirliğin geliştirilmesi için pek çok şey yapıldığını vurguladı.

Ortak çabalar yoluyla her iki ülkenin büyük enerji ve altyapı projelerini hayata geçirdiğini hatırlatan Putin, Rusya ve Türkiye’nin bölgesel çatışmaların çözümüne de katkıda bulunduğunu kaydetti.

Putin, “Önümüzdeki yıl Moskova ve Ankara, Avrasya kıtasında güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi adına, dost halkların yararına çeşitli alanlarda verimli işbirliğini, ikili siyasi diyaloğu geliştirmeye devam edecek.” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan 2023'teki yoğun diplomasi trafiğinde dünyayı 5 kez turladı
Emine Erdoğan'dan "Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi"ne ilişkin paylaşım
Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında kısıtlama kararını ihlal eden internet sitesine soruşturma
Bakan Tunç: Süper Kupa maçının ertelenmesinin ardından provokasyon içerikli paylaşımlara soruşturma başlatıldı
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 yılında yurt içi ziyaretlerinde deprem bölgesi öne çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 yılında yurt içi ziyaretlerinde deprem bölgesi öne çıktı

Putin: Yeni yılda Moskova ve Ankara ikili siyasi diyaloğu geliştirmeye devam edecek

112 çalışanına en anlamlı hediye hemşire eşinin böbreği oldu

Diyarbakır anneleri yeni yılda da evlatlarına kavuşma umudunu koruyor

Diyarbakır anneleri yeni yılda da evlatlarına kavuşma umudunu koruyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 2023'te Gazze için yoğun diplomasi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 2023'te Gazze için yoğun diplomasi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski milletvekili Özcan ve sendikacı Kavlak'ı hastanede ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski milletvekili Özcan ve sendikacı Kavlak'ı hastanede ziyaret etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet