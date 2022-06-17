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Dünya

Putin, Ukrayna'nın olası AB üyeliğine karşı olmadıklarını belirtti

Emre Gürkan Abay   | 17.06.2022
Putin, Ukrayna'nın olası AB üyeliğine karşı olmadıklarını belirtti

Moskova
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın olası AB üyeliğine ilişkin, "AB, NATO gibi bir askeri örgüt değil. Rusya buna karşı değil." açıklamasında bulundu.

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