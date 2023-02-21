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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Putin: Ukrayna’ya ne kadar uzun menzilli silah sevk edilirse tehdidi sınırlarımızdan o kadar uzaklaştıracağız

Emre Gürkan Abay   | 21.02.2023
Putin: Ukrayna’ya ne kadar uzun menzilli silah sevk edilirse tehdidi sınırlarımızdan o kadar uzaklaştıracağız

Moskova
Rusya Devlet Başkanı Putin, “Ukrayna’ya ne kadar uzun menzilli silah sevk edilirse tehdidi sınırlarımızdan o kadar uzaklaştıracağız.” dedi.

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