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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Putin, Ukrayna’daki, Herson ve Zaporijya bölgelerinin sözde bağımsızlıklarını tanıyan kararnameleri imzaladı

Putin, Rus ordusunun Ukrayna’da ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinin sözde bağımsızlıklarını tanıyan kararnameleri imzaladı

Emre Gürkan Abay   | 30.09.2022
Putin, Ukrayna’daki, Herson ve Zaporijya bölgelerinin sözde bağımsızlıklarını tanıyan kararnameleri imzaladı

Moskova

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