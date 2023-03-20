Dolar
19.02
Euro
20.38
Altın
1,970.72
ETH/USDT
1,765.80
BTC/USDT
27,907.00
BIST 100
4,979.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Şanlıurfa Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulunuyor A Milli Futbol Takımı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO2024) Elemeleri hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başlıyor.
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Putin, Rusya'nın tahıl anlaşması kapsamındaki taleplerinin karşılanması gerektiğini söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Tahıl Koridoru Anlaşması kapsamındaki taleplerinin karşılanması gerektiğini belirterek "Tahıl ve gübrelerin, Afrika'daki ihtiyaç sahibi devletlere gitmesine önem verilmeli." dedi.

Dmitri Chirciu  | 20.03.2023 - Güncelleme : 20.03.2023
Putin, Rusya'nın tahıl anlaşması kapsamındaki taleplerinin karşılanması gerektiğini söyledi

Moskova

Putin, "Çok kutuplu dünyada Rusya-Afrika" konulu konferansta, Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 22 Temmuz'da İstanbul'da yapılan Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Söz konusu anlaşmanın paket halinde imzalandığına dikkati çeken Putin, "Öncelikle Afrika ve diğer gelişmekte olan ülkelerin çıkarları doğrultusunda bu anlaşmanın paket niteliğinde olması konusunda ısrarcıyız. Bu ülkelerin büyük miktarda gıda ürünlerine ihtiyacı var. Rusya'nın bu konudaki tüm temel taleplerinin uygulanmasını istiyoruz. Tahıl ve gübrelerin, iyi beslenen Avrupa ülkelerine değil, Afrika'daki ihtiyaç sahibi devletlere gitmesine önem verilmeli." diye konuştu.

Putin, anlaşma kapsamında Ukrayna'dan sevk edilen tahılın yüzde 45'inin Avrupa ülkelerine ve sadece yüzde 3'ünün Afrika'ya gittiğini belirterek "Tahıl Koridoru Anlaşması ancak pozisyonumuz hesaba katılırsa adil ve kapsamlı şekilde uygulanır. Buna bağlı olarak ilerideki katılımımız konusunda karar vereceğiz. Yine de 60 gün sonra anlaşmayı uzatmama yönünde karar alırsak, önceki dönemde gönderilen tüm ürünleri, Rusya'dan ihtiyaç sahibi Afrika ülkelerine ücretsiz vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

"Afrika, çok kutuplu dünya düzeninde liderlerden biri olacak"

Afrika ülkeleri ile işbirliğine önem verdiklerini dile getiren Putin, bu ülkelerin Rusya'ya olan 20 milyar doları aşkın borcunu sildiklerini aktardı.

Putin, "Afrika devletleri, dünyadaki meselelerde ağırlıklarını ve rollerini sürekli artırıyor, siyaset ve ekonomi alanında kendilerini daha emin şekilde ortaya koyuyor. Afrika'nın yeni oluşan çok kutuplu dünya düzeninde liderlerden biri olacağına inanıyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak Başbakanı es-Sudani, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak
15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında sanıkların yeniden yargılanmasına başlandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Brüksel'de Yunan mevkidaşı Dendias ile görüştü
Diyarbakır'da konteyner kent kurulumuna başlandı
Hatay'da bankalar konteyner şubelerde hizmet veriyor

Benzer haberler

Putin, Rusya'nın tahıl anlaşması kapsamındaki taleplerinin karşılanması gerektiğini söyledi

Putin, Rusya'nın tahıl anlaşması kapsamındaki taleplerinin karşılanması gerektiğini söyledi

Freddy Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 522'ye çıktı

Ukrayna: Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresiz olmasında ısrarcıyız

Kremlin, Putin-Şi görüşmesine ilişkin detayları açıkladı

Kremlin, Putin-Şi görüşmesine ilişkin detayları açıkladı
Kremlin: Rusya ile ABD arasındaki ilişkiler kötü durumda

Kremlin: Rusya ile ABD arasındaki ilişkiler kötü durumda
Kremlin: Tahıl anlaşmasında Rusya'yı ilgilendiren kısmın uygulanmasını umuyoruz

Kremlin: Tahıl anlaşmasında Rusya'yı ilgilendiren kısmın uygulanmasını umuyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet