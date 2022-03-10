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Dünya

Putin, Rusya'dan ayrılan şirketlere dışarıdan yönetim atanması teklifini destekledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümetin önerdiği, ülkeden ayrılma kararı alan yabancı şirketlere devlet tarafından yönetim atanmasına yönelik teklife destek verdi.

Emre Gürkan Abay   | 10.03.2022
Putin, Rusya'dan ayrılan şirketlere dışarıdan yönetim atanması teklifini destekledi

Moskova

Putin, hükümet yetkilileriyle video konferans yöntemiyle Rusya'daki ekonomik duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'dan ayrılmayan yabancı şirketlere destek verilmesi gerektiğini belirten Putin, "Kapatma kararı alan yabancı şirketlere yönelik ise kararlı bir şekilde adım atılmalı ve dışarıdan yönetim atanmalı." dedi.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, toplantıda yaptığı konuşmada, "Yabancılar bir şirketi makul olmayan bir şekilde kapatırsa, bu gibi durumlarda hükümet dışarıdan yönetim atayacak. Şirket sahibinin kararı, işletmenin kaderini belirleyecek. Bu durumda ana hedef şirketi ve çalışanlarını korumaktır." ifadelerini kullandı.



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