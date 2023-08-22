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Dünya

Putin, Rusya'daki sermaye çıkışı kontrolünün artırılmasını talep etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Ekonomideki verimsiz, spekülatif talebin kısıtlanması, sermaye çıkışının kontrol edilmesi ve büyük piyasa katılımcılarının davranışlarının izlenmesi üzerinde çalışmamız gerekiyor.” dedi.

Emre Gürkan Abay  | 22.08.2023 - Güncelleme : 22.08.2023
Putin, Rusya'daki sermaye çıkışı kontrolünün artırılmasını talep etti

Moskova

Putin, başkent Moskova'da, Stratejik Kalkınma ve Ulusal Projeler Konseyi Toplantısı'nda konuştu.

Rusya’nın ihracatında Rus rublesinin payının hızla arttığına işaret eden Putin, “Dış ticaretimizde giderek daha fazla ödeme ruble ve dost para birimleriyle yapılıyor. İhracat ödemelerinde rublenin payı son 1,5 yılda yüzde 12’den yüzde 42’ye çıkarak 3 kattan fazla arttı.” dedi.

Bütçeyle ilgili durumun genel olarak istikrara kavuştuğunu ifade eden Putin, “İkinci çeyrekte federal bütçe açığı ilk çeyreğe göre neredeyse 8 kat azalarak 264 milyar ruble (yaklaşık 2,8 milyar dolar) seviyesinde gerçekleşti. Temmuz-eylül döneminde bütçenin fazla vermesi bekleniyor.” diye konuştu.

Dünya Bankası verilerine göre, Rusya’nın 2022’de dünyanın en büyük 5 ekonomisi arasına girdiğini kaydeden Putin, “Dünya Bankası'na göre, Rusya, satın alma gücü paritesinde ve ekonomik hacimde Almanya’yı geride bıraktı.” ifadesini kullandı.

Son dönemde Rus rublesinin dolar ve avro karşısında değer kaybetmesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Putin, “Finansal piyasalardaki dalgalanmalar son aylarda önemli ölçüde arttı. Hepimiz bunun farkındayız. Bu tür dalgalanmalar şirketlerin ve vatandaşların yatırım kararı vermesini zorlaştırıyor.” şeklinde konuştu.

Rus yetkililerin bu konuda gerekli adımları atması gerektiğini vurgulayan Putin, “Hükümet ve Rusya Merkez Bankası'nın mevcut araçları daha aktif kullanması ve nesnel durumu dikkate alarak bunlara ince ayar yapması lazım. Ekonomideki verimsiz, spekülatif talebin kısıtlanması, sermaye çıkışının kontrol edilmesi ve büyük piyasa katılımcılarının davranışlarının izlenmesi üzerinde çalışmamız gerekiyor.” dedi.

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