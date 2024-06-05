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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Putin: "Rusya, Ukrayna’ya silah sağlayan ülkelerin hassas hedeflerini vuracak bölgelere silah gönderme hakkına sahip"

Rusya Devlet Başkanı Putin: "Rusya, Ukrayna’ya silah sağlayan ülkelerin hassas hedeflerini vuracak bölgelere uzun menzilli silah gönderme hakkına sahip"

Emre Gürkan Abay  | 05.06.2024 - Güncelleme : 05.06.2024
Putin: "Rusya, Ukrayna’ya silah sağlayan ülkelerin hassas hedeflerini vuracak bölgelere silah gönderme hakkına sahip"

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Şu anda Gazze’de olanlar savaşa benzemiyor, bu sivil nüfusun tümden yok edilmesine benziyor." dedi.

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