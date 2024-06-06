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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Putin, Rusya’nın egemenliği tehdit edilirse ellerindeki tüm imkanları kullanabileceklerini söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Birisinin eylemi egemenliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü tehdit ediyorsa, elimizdeki tüm imkanları kullanmamızın mümkün olduğunu düşünüyoruz. Bu hafife alınmamalıdır.” dedi.

Emre Gürkan Abay  | 06.06.2024 - Güncelleme : 06.06.2024
Putin, Rusya’nın egemenliği tehdit edilirse ellerindeki tüm imkanları kullanabileceklerini söyledi

St. Petersburg

Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) kapsamında “Lahta Center”da dünyanın önde gelen haber ajansları yöneticilerinin sorduğu soruları yanıtladı. Toplantıya Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan da katıldı.

Ukrayna ordusunun savaşta her ay yaklaşık 50 bin insanı kaybettiğini anlatan Putin, “Ukrayna ordusu ayda yaklaşık 30 bin insanı seferber ediyor. Son iki ayda 50 ila 55 bin kişiyi seferber ettiler. Ama bu sorunu çözmez. Çünkü tüm bu seferberlik sadece kayıpları telafi ediyor.” diye konuştu.

ABD’nin, Ukrayna’daki seferberlik yaşının 18’e düşürülmesi konusunda baskı yaptığını söyleyen Putin, “Sonrasında da (Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir) Zelenskiy’den kurtulacaklar.” ifadesini kullandı.

Putin, Batılı ülkelerin Rusya’yı sürekli nükleer tehditler kullanmakla suçladığını belirterek, bunu yanlış bulduğunu ve ABD'nin 2. Dünya Savaşı’nda Japonya’da nükleer bomba kullanan ülke olduğunu vurguladı.

Ukrayna savaşının nükleer savaş riski yaratacak bir duruma evrilmemesi gerektiğinin altını çizen Putin, “Nedense Batılı ülkeler, Rusya'nın bunu (nükleer silah) asla kullanmayacağına inanıyor. Bizim nükleer doktrinimiz var. Birisinin eylemi egemenliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü tehdit ediyorsa, elimizdeki tüm imkanları kullanmamızın mümkün olduğunu düşünüyoruz. Bu hafife alınmamalıdır.” dedi.

Putin, NATO'ya saldırmayı planlamadıklarını söyledi

Putin, Rusya’nın NATO’ya saldıracağına yönelik söylemleri "aptallık" şeklinde niteleyerek, “Hepiniz aklınızı mı kaçırdınız? Kim uydurdu bunu? Bu tam bir saçmalık, anlıyor musunuz?” ifadelerini kullandı.

Rusya’da Müslüman nüfusunun artmasından rahatsızlık duymadığını anlatan Putin, “Biz Müslüman nüfusun artmasına karşı değiliz, tam tersine Rusya Federasyonu'nda şu andaki durumdan memnunuz. Ağırlıklı olarak Müslüman nüfusun olduğu bazı cumhuriyetlerimizde doğum oranımız çok iyi, çok mutluyuz.” dedi.

Taliban konusunda ise gerçekler üzerinden hareket edilmesi gerektiğine işaret eden Putin, Afganistan’ı kontrol eden Taliban hükümetiyle ilişkileri geliştirmeleri gerektiğini söyledi.

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