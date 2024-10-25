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Dünya

Putin, Rus gazının Avrupa’ya ulaştırılabileceği farklı güzergahlar bulunduğunu söyledi

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna’nın Avrupa’ya Rus gazı sevkiyatına yönelik sözleşmeyi uzatmak istemediğini belirterek, “Rus gazının Avrupalı tüketicilere ulaştırılabileceği farklı güzergahlar var ve biz bu sevkiyatı yapmayı reddetmiyoruz.” dedi.

Emre Gürkan Abay  | 25.10.2024 - Güncelleme : 25.10.2024
Putin, Rus gazının Avrupa’ya ulaştırılabileceği farklı güzergahlar bulunduğunu söyledi

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus devlet kanalı Rossiya-24’e yaptığı açıklamada, Ukrayna ile yıl sonunda sona erecek Rus gazının Avrupa’ya sevkiyatına ilişkin sözleşme sürecini değerlendirdi.

Ukrayna’nın sözleşmeyi uzatmak için Temmuz 2024 öncesinde adım atması gerektiğini söyleyen Putin, “Bildiğim kadarıyla Ukrayna tarafından bu yönde çalışmaların yapılması için bir gayret sarf edilmedi.” diye konuştu.

Rusya’nın Ukrayna güzergahı dahil Rus gazını sevk etmeyi reddetmediğini belirten Putin, “Ancak görünüşe göre Ukrayna bunu yapmayacak. Ukraynalı doğal gaz yetkilileri, Rus tarafıyla transit sözleşmesini uzatmayacaklarını bildirdiler. Bu da bu güzergahı kapattıkları anlamına geliyor.” dedi.

Putin, Rus gazını Avrupa’ya sevk etmeye devam edebileceklerine işaret ederek, “Rus gazının Avrupalı tüketicilere ulaştırılabileceği farklı güzergahlar var ve biz bu sevkiyatı yapmayı reddetmiyoruz.” ifadesini kullandı.

Ukrayna transit sözleşmesinin süresi doluyor

Ukrayna Bakanlar Kurulu, Rus doğal gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya akışını sağlayan anlaşmaların 2024 sonrası için uzatılmayacağını duyurmuştu.

Ukrayna yönetiminin 2023 sonu için yayımladığı verilere göre, boru hatları ile ülke üzerinden Avrupa'ya taşınan Rus gazı miktarı geçen yıl 2022'ye kıyasla yüzde 28,4 azalarak 14,6 milyar metreküpe geriledi.

Putin, 5 Eylül’de yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın gaz sözleşmesini uzatmaması halinde TürkAkım üzerinden sevkiyatın artabileceğini söylemişti.

Ukrayna'nın ulusal doğal gaz şirketi Naftogaz ile Rusya'nın Gazprom şirketi arasında 30 Aralık 2019'da imzalanan hükümetler arası anlaşmada, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya 2021-2024 dönemi için senede 40 milyar metreküp doğal gaz transiti öngörülüyor.

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