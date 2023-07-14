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Dünya

Putin, Güvenlik Konseyi'ni kritik tesislerin korunması konusunda acil topladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkedeki kritik tesislerin korunmasıyla ilgili olarak Güvenlik Konseyi’ni acil topladı.

Ali Cura  | 14.07.2023 - Güncelleme : 14.07.2023
Putin, Güvenlik Konseyi'ni kritik tesislerin korunması konusunda acil topladı

Moskova

Putin, çevrim içi olarak gerçekleştirdiği konsey toplantısının başında yaptığı konuşmada, “Bugün gündemimizde birkaç konu var. Birincisi, kritik tesisleri korumak için ilave önlemler.” ifadelerini kullandı.

Rus lider Putin, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov’dan bu konuda rapor aldı.

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