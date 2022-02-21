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Dünya

Putin, güvenlik konseyini Donbas'taki ayrılıkçı yönetimlerin tanınması gündemiyle topladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri'nin tanınmasıyla ilgili kararın bugün verileceğini bildirdi.

Ali Cura, Emre Gürkan Abay   | 21.02.2022
Putin, güvenlik konseyini Donbas'taki ayrılıkçı yönetimlerin tanınması gündemiyle topladı

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin resmen tanınması gündemiyle güvenlik konseyini olağanüstü topladı.

Kremlin Sarayı'nda basına açık olarak yapılan toplantı, aynı anda Rus devlet kanallarından yayınlandı. Toplantı esnasında Putin, Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nın Donbas'taki ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasıyla ilgili çağrısı konusunda güvenlik konseyi üyelerinin hepsinin tek tek görüşünü aldı.

Konsey üyelerinin tamamı sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin tanınmasından yana görüş ifade etti.

Donbas'taki sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ile Lugansk Halk Cumhuriyeti yönetimlerinin tanınması konusunu önceden güvenlik konseyi üyeleri ile müzakere etmediğini belirten Putin, herkesin görüşlerini dinlediğini aktardı. Putin, "Karar bugün alınacak." dedi.

Toplantı esnasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Donetsk ve Lugansk'taki Rus yanlısı ayrılıkçı sözde yönetimlerin tanınması gerektiğini belirterek, "Başka bir yol göremiyorum. Batı'ya 2-3 gün süre verilmesi önerisinin ise bir şeyi değiştirmeyeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile 24 Şubat'ta Cenevre'de bir görüşme gerçekleştireceğini de sözlerine ekledi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da Donetsk ve Lugansk'taki sözde yönetimlerin tanınmasını desteklediklerini belirterek, "Bize kesinlikle tanımaktan başka seçenek bırakmadılar." ifadesini kullandı.

Başbakan Mihail Mişustin de Rus hükümeti olarak ayrılıkçı sözde yönetimlerin tanınmasıyla ilgili uzun süredir çalışmalar yürüttüklerine işaret ederek, "Olası tepkilere yönelik uzun süredir çalışma yürütüyoruz. Riskleri iyi çalıştık." diye konuştu.

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