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Dünya

Putin, geleneksel aile değerlerine karşı propagandayı yasaklayan yasayı imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geleneksel aile değerlerine karşı propaganda yapılmasını yasaklayan yasayı imzaladı.

Dmitri Chirciu  | 24.11.2024 - Güncelleme : 24.11.2024
Putin, geleneksel aile değerlerine karşı propagandayı yasaklayan yasayı imzaladı

Moskova

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan kararnameye göre, çocuksuzluk, geleneksel olmayan ilişkiler, cinsiyet değiştirme yönünde propaganda yapan kişiler ve kuruluşlar tespit edilerek ceza kesilecek.

Yasa gereği memurlar dışındaki kişiler 100 bin ruble (yaklaşık 1000 dolar), memurlar 200 bin ruble (yaklaşık 2 bin dolar), tüzel kişiler ise 800 bin rubleye (yaklaşık 8 bin dolar) kadar para cezasına çarptırılacak.

Propagandanın medya araçlarıyla yapılması halinde 5 milyon rubleye (yaklaşık 50 bin dolar) kadar para cezası kesilecek veya bunu yapan kuruluşun 90 güne kadar faaliyetleri durdurulacak.

Putin, ayrıca cinsiyet değişikliğine izin veren ülkelerin vatandaşlarının, Rus çocuklarını evlat edinmesini yasaklayan yasayı da imzaladı.

Bu yasalarla, Rusya'da geleneksel aile değerlerinin korunması ve çocuk sayısının artırılması amaçlanıyor.

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