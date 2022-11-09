Dolar
18.59
Euro
18.64
Altın
1,711.79
ETH/USDT
1,179.60
BTC/USDT
17,095.00
BIST 100
4,360.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara’da "Deprem Anı, Çök Kapan-Tutun Tatbikatı"na katılıyor
logo
Dünya

Putin, eş cinselliği "yıkıcı değerler sistemi" içine alan kararname imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede eş cinsel ilişkileri Rus toplumu için yıkıcı fikir ve değerler sistemi içerisine alan bir kararname imzaladı.

Ali Cura   | 09.11.2022
Putin, eş cinselliği "yıkıcı değerler sistemi" içine alan kararname imzaladı

Moskova

Putin'in imzaladığı, geleneksel manevi ve ahlaki değerlerin korunması ile güçlendirilmesi için devlet politikasının temellerini içeren kararname, Rusya Devlet Yasal Enformasyon Portalı'nda yayımlandı.

Kararnameye göre, Rusya'nın egemenliğini korumayı ve güçlendirmeyi mümkün kılan, çok uluslu ve farklı inançlı ülkenin birliğini sağlayan geleneksel değerlerin Rus toplumunun temeli olduğu vurgulandı.

Hristiyanlık, İslam, Yahudilik ve Budizm'in Rus tarihinin ve manevi mirasının ayrılmaz bir parçası olduğu belirtilen kararnamede, Rus geleneksel değerlerinin, aşırılıkçı ve terör örgütlerinin faaliyetleri, belirli kitle iletişim araçları, ABD ve diğer dost olmayan yabancı devletlerin eylemleriyle tehdit edildiği ifade edildi.

Geleneksel değerleri korumak, güçlendirmek ve yaygınlaştırmak için medyanın ve kamu otoritelerinin araç olarak kullanılacağı kaydedilen kararnamede, "geleneksel olmayan cinsel ilişkiler", Rus toplumu için yıkıcı fikir ve değerler sistemi içerisinde sınıflandırıldı.

Ayrıca bu eş cinsel ilişkilerin teşvikinin, geleneksel aile yapısını yok edeceğine dikkat çekildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu toplandı
Tekirdağ'da köpekten kaçarken otomobilin çarptığı çocuğun sağlık durumu iyiye gidiyor
Muğla'da karadan ulaşımın olmadığı noktalarda kesilen ağaçlar tekneyle taşındı
AYM, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptali isteminin görüşülmesini erteledi
Milli Savunma Bakanı Akar'dan '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü' mesajı

Benzer haberler

Putin, eş cinselliği "yıkıcı değerler sistemi" içine alan kararname imzaladı

Putin, eş cinselliği "yıkıcı değerler sistemi" içine alan kararname imzaladı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Rusya, Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesinin ardından anlaşmaya geri döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile tahıl sevkiyatını görüştü

Putin, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü

Putin, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü
Putin, Azerbaycan-Ermenistan barışının bildirilerin uygulanmasıyla sağlanacağını belirtti

Putin, Azerbaycan-Ermenistan barışının bildirilerin uygulanmasıyla sağlanacağını belirtti
Putin: Nükleer silah var olduğu sürece onu her zaman kullanma tehlikesi var

Putin: Nükleer silah var olduğu sürece onu her zaman kullanma tehlikesi var
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet