Putin: Erdoğan, Gazze'de barış koşullarını yaratmak için her şeyi yapan uluslararası toplumun liderlerinden biridir
Moskova
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Erdoğan, Gazze’deki trajediye dikkat çeken, durumu iyileştirmek, uzun vadeli barış koşullarını yaratmak için her şeyi yapan uluslararası toplumun liderlerinden biridir." ifadelerini kullandı.
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