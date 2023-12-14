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Dünya

Putin: Erdoğan, Gazze'de barış koşullarını yaratmak için her şeyi yapan uluslararası toplumun liderlerinden biridir

Dmitri Chirciu  | 14.12.2023 - Güncelleme : 14.12.2023
Putin: Erdoğan, Gazze'de barış koşullarını yaratmak için her şeyi yapan uluslararası toplumun liderlerinden biridir

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Erdoğan, Gazze’deki trajediye dikkat çeken, durumu iyileştirmek, uzun vadeli barış koşullarını yaratmak için her şeyi yapan uluslararası toplumun liderlerinden biridir." ifadelerini kullandı.

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