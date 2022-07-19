Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arabuluculuk çabalarından dolayı teşekkür etti
Moskova
Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Karadeniz üzerinden tahıl ihracatı ve gıda problemleri konusunda arabuluculuk çabalarından dolayı teşekkür etti.
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