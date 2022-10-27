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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Putin: Cumhurbaşkanı Erdoğan güçlü ve sağlam bir lider, Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda hareket ediyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan güçlü ve sağlam bir lider, Türk halkı, ekonomisi ve Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda hareket ediyor." dedi.

Ali Cura   | 27.10.2022
Putin: Cumhurbaşkanı Erdoğan güçlü ve sağlam bir lider, Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda hareket ediyor

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Nükleer silah var olduğu sürece onu her zaman kullanma tehlikesi var. Ukrayna'ya yönelik nükleer saldırı düzenlemeye ihtiyacımız yok. Bunun ne siyasi ne de askeri anlamı var." dedi.

Putin, açıklamalarına şöyle devam etti:

"BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının küresel çeşitliliği yansıtacak şekilde değiştirilmesini değerlendirmek gerekir. Batı doları silah gibi kullanarak döviz rezerv sistemi düşüncesini itibarsızlaştırdı. Ödemelerde ulusal para birimine geçiş hızlanacak ve bu kaçınılmazdır."

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