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Dünya

Putin, Belgorod bölgesinde Rus uçağının Amerikan Patriot sistemiyle vurulduğunu belirtti

Rusya Devlet Başkanı Putin, 65 Ukraynalı esir dahil 74 kişinin içinde bulunduğu Rus uçağının Amerikan Patriot hava savunma sistemi ile vurulduğunu belirterek, "Uçağı vuran füze, Ukrayna yönetiminin kontrolündeki topraklardan fırlatıldı." dedi.

Dmitri Chirciu  | 31.01.2024 - Güncelleme : 31.01.2024
Putin, Belgorod bölgesinde Rus uçağının Amerikan Patriot sistemiyle vurulduğunu belirtti

Moskova

Rusya'da mart ayında yapılacak devlet başkanlığı seçiminde bağımsız aday olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'daki "Gostinıy Dvor" binasında seçimdeki yetkili temsilcileri ile bir araya geldi.

Burada konuşan Putin, geçen hafta Belgorod bölgesinde 65 Ukraynalı esir dahil 74 kişinin içinde bulunduğu Rusya'ya ait "İl-76" tip uçağın vurulması olayına değinerek, "Uçak, Amerikan Patriot hava savunma sistemi ile vuruldu. Bu, kesin tespit edildi. Uçağı vuran füze, Ukrayna yönetiminin kontrolündeki topraklardan fırlatıldı." diye konuştu.

Ukrayna'nın uçağı vurmakla "suç" işlediğini vurgulayan Putin, Batı'nın bu olayı "örtbas etmeye" çalıştığının, olayla ilgili uluslararası soruşturma yapılması gerektiğinin altını çizdi.

"Ukrayna ile esir değişim sürecini durdurmayacağız"

Rusya ile Ukrayna arasında savaşta esir düşen askerlerin değişim sürecine de değinen Putin, Ukraynalı esir sayısının Rus esir sayısından 10 kat fazla olduğunu ifade etti.

Putin, esir değişim sürecinin devam etmesi gerektiğine işaret ederek, "Bu süreci durdurmayacağız. Askerlerimizi geri almamız gerekiyor. Eğer Ukrayna tarafı hazırsa, askerlerimizi almaya devam edeceğiz. Ukrayna, hazır olduğuna dair her zaman sinyal veriyor." dedi.

"Ukrayna'da askerden arındırılmış bölgeyi genişleteceğiz"

Ukrayna ordusunun Rus topraklarındaki kentlere saldırılar düzenlediğine dikkati çeken Putin, bu nedenle Ukrayna'da askerden arındırılmış bölgeyi genişleteceklerini söyledi.

Putin, "Bölge hattının, kentlerimizin güvenliğini sağlayacak kadar topraklarımızdan uzakta olması gerekiyor. Burada Ukrayna yönetiminin kentleri bombalamak için kullandığı yabancı yapımı uzun menzilli silahlar söz konusudur. Rus ordusu şu anda bununla meşgul." ifadelerini kullandı.

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