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Dünya

Putin: Belarus bizim için kelimenin tam anlamıyla müttefiktir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Belarus, bizim için sadece on yıllardır karşılıklı çıkarlarımızı göz önünde bulundurduğumuz ve birlikte çalıştığımız iyi bir komşumuz değil, Belarus bizim için kelimenin tam anlamıyla müttefiktir." dedi

Emre Gürkan Abay, Dmitri Chirciu   | 19.12.2022
Putin: Belarus bizim için kelimenin tam anlamıyla müttefiktir

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus ile güvenlik konularında sağlanan ilerlemeden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Belarus, bizim için sadece on yıllardır karşılıklı çıkarlarımızı göz önünde bulundurduğumuz ve birlikte çalıştığımız iyi bir komşumuz değil, Belarus bizim için kelimenin tam anlamıyla müttefiktir." dedi.

Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile ülkenin başkenti Minsk’te bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Lukaşenko ile başta ekonomi olmak üzere iki ülke arasında yürütülen işbirliğinin genel bir değerlendirmesini yapmak istediklerini söyledi.

Güvenlik konusunun da iki ülke ilişkilerindeki önemli alanlardan biri olduğuna işaret eden Putin, "Son zamanlarda güvenlik konularına, uluslararası alanda işbirliğine çok dikkat ettik ve genel olarak ilişkilerimizin gidişatından memnunuz." diye konuştu.

Bu yıl 40 milyar dolarla iki ülke arasında yıllık ticaret hacmi rekorunun kırılacağını vurgulayan Putin, Rusya'nın Belarus'ta nükleer enerji santrali inşa ettiğini ve nükleer enerji alanında iş birliğini daha da genişletmeye hazır olduklarını ifade etti.

Putin, Belarus'un Rusya için komşu bir ülkeden "fazlası" olduğunu belirterek, “Belarus bizim için sadece on yıllardır karşılıklı çıkarlarımızı göz önünde bulundurduğumuz ve birlikte çalıştığımız iyi bir komşumuz değil, Belarus bizim için kelimenin tam anlamıyla müttefiktir." dedi.

Lukaşenko'dan ekonomide işbirliği vurgusu

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko da iki ülke hükümetlerinin birlikte yoğun çalışmalar yürüttüğünü belirterek, "Bunun kanıtı, ticaret hacminin artışı ve önceden işbirliğini engelleyen birçok sorunun çözümüdür." dedi.

Rusya ile Belarus'a yönelik çeşitli alanlarda yaptırımların uygulandığına dikkati çeken Lukaşenko, yaptırımların olumsuz etkisini ise ortak adımlar ile aştıklarını belirtti.

Lukaşenko, "Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra yapılan hataların tekrarlanmasını engellemeliyiz. Bu nedenle, hassas ekonomik sorunların çözümü önceliğimizdir.” ifadelerini kullandı.

Belarus ve Rusya'nın Avrupa dahil başka devletlerle işbirliğine açık olduğunu belirten Lukaşenko, Batı ülkeleri ile yakın zamanda güvenlikle ilgili sorunları ve gelecekteki dünya düzenini istişare etmeye başlayacakları umudunu paylaştı.

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