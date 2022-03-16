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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Putin: Batılı ülkeler, paralı asker ve silah temin ederek Kiev’i kan dökmeye itiyor

Emre Gürkan Abay   | 16.03.2022
Putin: Batılı ülkeler, paralı asker ve silah temin ederek Kiev’i kan dökmeye itiyor

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Batılı ülkeler, paralı asker ve silah temin ederek Kiev’i kan dökmeye itiyor." dedi.

Putin, şunları kaydetti:

"Rus ordusunun Kiev yakınlarına gelmesi, Ukrayna'nın işgaline yönelik bir hedefi göstermemektedir. Yaptırımlar tüm dünya ekonomisine önemli zararlar verdi, dünyada gıdayla ilgili sorunlar yaşanacak. Yeni gerçekler, ekonomimizde yapısal değişiklikler gerektirecek. Bunlar kolay olmayacak, daha yüksek enflasyon ve işsizliğe yol açacaklar."

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