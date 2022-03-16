Putin: Batılı ülkeler, paralı asker ve silah temin ederek Kiev’i kan dökmeye itiyor
Moskova
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Batılı ülkeler, paralı asker ve silah temin ederek Kiev’i kan dökmeye itiyor." dedi.
Putin, şunları kaydetti:
"Rus ordusunun Kiev yakınlarına gelmesi, Ukrayna'nın işgaline yönelik bir hedefi göstermemektedir. Yaptırımlar tüm dünya ekonomisine önemli zararlar verdi, dünyada gıdayla ilgili sorunlar yaşanacak. Yeni gerçekler, ekonomimizde yapısal değişiklikler gerektirecek. Bunlar kolay olmayacak, daha yüksek enflasyon ve işsizliğe yol açacaklar."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.