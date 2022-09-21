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Dünya

Putin askeri kısmi seferberlik ilan etti

Emre Gürkan Abay   | 21.09.2022
Putin askeri kısmi seferberlik ilan etti

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Putin, askeri kısmi seferberlik ilan etti. Putin, Ukrayna'nın Donbas, Zaporijya ve Herson bölgelerinin bağımsızlık kararlarını desteklediklerini söyledi.

Putin, Batılı ülkelerin Ukrayna'da barışçıl çözüm istemediklerini savunarak, "Toprak bütünlüğümüz tehdit edilirse Rusya mevcut tüm yolları kullanacak, bu bir blöf değil" dedi.

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