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Dünya

Putin, Aliyev ve Paşinyan'ın Dağlık Karabağ görüşmesi başladı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Moskova'da Dağlık Karabağ görüşmesi başladı.

Ali Cura   | 11.01.2021
Putin, Aliyev ve Paşinyan'ın Dağlık Karabağ görüşmesi başladı

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Moskova'da Dağlık Karabağ görüşmesi başladı.

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