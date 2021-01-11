Putin, Aliyev ve Paşinyan'ın Dağlık Karabağ görüşmesi başladı
Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Moskova'da Dağlık Karabağ görüşmesi başladı.
Moskova
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Moskova'da Dağlık Karabağ görüşmesi başladı.
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