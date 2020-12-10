Euro
9.59
Dolar
7.90
BIST 100
1,353.36
Altın
1,833.73
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

PSG ve Başakşehirli futbolcularının ırkçılığı protesto etmesi aşırı sağcı Le Pen'i endişelendirdi

Le Pen, PSG ile Başakşehir arasında salı günü oynanan maçta, Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun, Yardımcı Antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına ilişkin, açıklamalarda bulundu.

Yusuf Özcan   | 10.12.2020
PSG ve Başakşehirli futbolcularının ırkçılığı protesto etmesi aşırı sağcı Le Pen'i endişelendirdi

Paris

Fransa'da aşırı sağcı Birlik Partisi (RN) lideri Marine Le Pen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain (PSG)-Medipol Başakşehir karşılaşması öncesinde her iki takımın futbolcuları ve hakemlerin orta sahada diz çökerek ırkçılığı protesto etmesinden endişe duyduğunu bildirdi.

Le Pen, France Inter radyosuna yaptığı açıklamada, "Amerikan ırksal savaşını, Fransa'ya ithal etmeye çalışmak isteyen bir hareket görüyorum." diyerek, salı günkü maçta yaşanan ırkçı olay nedeniyle düne ertelenen maç öncesinde her iki takımın futbolcuları ve hakemlerin orta sahada diz çökerek Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde ırkçılığı protesto etmesinden endişe duyduğunu belirtti. 

Le Pen, bazılarının ten rengi beyaz ile siyah olanları birbirinden ayırmaya çalıştığı söyledi. Bunu korkunç bulduğunu vurgulayan Le Pen, yaşanan her gelişme ve olaya ırkçılık gözüyle bakılmasına tepki gösterdi.

İnsanların ten rengi veya dinlerine göre belirlenmemesi gerektiğine işaret eden Le Pen, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u da bunu yapmakla suçladı.

Spor dünyasının tepkisine neden olmuştu

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6. haftasında PSG ile salı günü oynadığı maçta, dördüncü hakemin, Yardımcı Antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle sahadan çekilerek, soyunma odasına gitmişti.

Karşılaşmanın dün akşam kaldığı yerden devam edilmesine karar verilmişti.

Maç öncesinde her iki takımın futbolcuları ve hakemleri orta sahada diz çökerek, Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde ırkçılığı protesto etmişti.

Webo'nun ırkçı söyleme maruz kalması, Türkiye, Fransa ve spor dünyasının tepkisine neden olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de Kovid-19 vaka sayısındaki artış en çok 11-18 yaş aralığındakilerde görüldü
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Londra İngiltere'de Kovid-19 vakalarının en çok görüldüğü yer oldu
İtalya'da son 24 saatte 887 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı: Türkiye'deki toplam Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 748 bin 567

Benzer haberler

Okan Buruk: 8 Aralık gecesinin futbol ailesi için bir milat olmasını diliyorum

Okan Buruk: 8 Aralık gecesinin futbol ailesi için bir milat olmasını diliyorum

Pierre Webo: Hakemin limitleri çok fazlasıyla geçtiğini düşündüm

PSG ve Başakşehirli futbolcularının ırkçılığı protesto etmesi aşırı sağcı Le Pen'i endişelendirdi

Göksel Gümüşdağ: UEFA'dan Webo'ya ırkçılık yapan hakemlerin futboldan ömür boyu men edilmesini talep ettik

Göksel Gümüşdağ: UEFA'dan Webo'ya ırkçılık yapan hakemlerin futboldan ömür boyu men edilmesini talep ettik
Erol Bulut: Fenerbahçe'ye 3 puanı getirecek kimse o oynayacak

Erol Bulut: Fenerbahçe'ye 3 puanı getirecek kimse o oynayacak
İtalyan spor basını PSG-Medipol Başakşehir maçını hakemler ile futbolcuların diz çöktüğü fotoğrafla gördü

İtalyan spor basını PSG-Medipol Başakşehir maçını hakemler ile futbolcuların diz çöktüğü fotoğrafla gördü